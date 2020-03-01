В Москве на Патриаршем мосту у Храма Христа Спасителя прошла серия пикетов в поддержку политзаключенных

Как сообщает корреспондент «Эха», в акции приняли участие около 25 человек. Пикеты прошли под лозунгом «проявить христианскую солидарность с политзаключенными». На плакатах были написаны цитаты из Библии. В пикетах стояли Мария Алехина, Дмитрий Энтео, а также жены и матеры политзаключенных.

В одиночных пикетах у Храма Христа Спасителя приняли участие и матери осужденных по так называемому «уфимскому делу». Его фигурантов приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в причастности к организации «Хизб-ут Тахрир»*, признанной в России террористической. Мать одного из них – Ирека Тагирова – сказала «Эху», что ее сын до последнего будет надеяться на справедливость.

Апелляции осужденных по «уфимскому делу» мусульман в настоящий момент рассматривает Верховный суд России.

* деятельность организации запрещена на территории России