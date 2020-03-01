Прокуратура не нашла состава преступления у трех задержанных в Анкаре журналистов агентства «Спутник-Тюркие»

Это следует из заявления правоохранительных органов Турции. Сами журналисты агентства освобождены из-под стражи. Об этом ТАСС сообщили близкие репортеров в Анкаре. Как рассказал одна из собеседниц ТАСС, все освобождены после дачи показаний. Ранее иинистр иностранных дел России Сергей Лавров звонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу и потребовал скорейшего разрешения ситуации вокруг сотрудников турецкого бюро агентства «Спутник».