Прокуратура не нашла состава преступления у трех задержанных в Анкаре журналистов агентства «Спутник-Тюркие»

Это следует из заявления правоохранительных органов Турции. Сами журналисты агентства освобождены из-под стражи. Об этом ТАСС сообщили близкие репортеров в Анкаре. Как рассказал одна из собеседниц ТАСС, все освобождены после дачи показаний. Ранее иинистр иностранных дел России Сергей Лавров звонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу и потребовал скорейшего разрешения ситуации вокруг сотрудников турецкого бюро агентства «Спутник».
2020-03-01T17:30:00+03:00
2020-03-01T17:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 01 марта 2020
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