Лидер сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников ответил на реплику голландского спортсмена Кьелда Нейса, который раскритиковал россиян за то, что они снялись с чемпионата мира по спринтерскому многоборью.

Многократный чемпион мира Кулижников, равно как и Руслан Мурашов и Виктор Муштаков не закончили соревнования, сославшись на травмы. При этом Кулижников занимал третье мест и мог побороться за медали, а Мурашорв был 11-ым. В ответ Нейс, который не поверил, что у россиян действительно проблемы со здоровьем, на не просто нежелание выступатиь, разразился критическим монологом, сказав, что Кулижникову должно быть стыдно, особенно в свете историй с допингом. Павел напомнил голландцу, что выиграл у него на чемпионате мира в Солт-лей-сити с серьезной травмой плеча и добавил, что предпочитает выяснять отношения с соперниками не в прессе, а на дорожке. Кулижников иронично поздравил соперника с седьмым местом.

Сегодня бронзу на дистанции 1500 метров завоевала Евгения Лаленкова.