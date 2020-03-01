Власти Турции стимулируют находящихся в стране мигрантов покидать страну

О решении открыть границы с ЕС президент Эрдоган объявил несколько дней назад на фоне резкой эскалации ситуации вокруг сирийского Идлиба. Так, из Стамбула и других частей Турции к границе сирийских беженцев доставляют на автобусах, а турецкий телеканал TRT публикует в соцсетях карты с маршрутами для них. По данным турецкого МВД, через пограничные пункты за последние дни были пропущены более 76 тысяч мигрантов. В Международной организации по миграции оценили число людей на греческой границе в 13 тысяч. Помимо сирийцев там также находятся беженцы из Ирака и Афганистана.

Пропуск нескольких десятков беженцев через границу Турции, это сигнал, что если Европа не вмешается в ситуацию в Сирии, то Эрдоган пропустит не 75 тысяч беженцев, а миллион-два, считает политолог Дмитрий Орешкин.

Турция все очевиднее рассчитывает на помощью США в сирийской конфликте, заключил Орешкин.