Турецкая армия сбила в сирийской провинции Идлиб два фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии. Это официально подтверждает армия Турции. Судьба летчиков не уточняется. Ранее сирийское агентство САНА сообщало, что пилоты успешно катапультировались и не пострадали. Также сообщалось, что сирийская армия закрыла воздушное пространство над Идлибом.
2020-03-01T17:02:00+03:00
2020-03-01T17:13:46+03:00
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17:02, 01 марта 2020
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