Турецкая армия сбила в сирийской провинции Идлиб два фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии. Это официально подтверждает армия Турции. Судьба летчиков не уточняется. Ранее сирийское агентство САНА сообщало, что пилоты успешно катапультировались и не пострадали. Также сообщалось, что сирийская армия закрыла воздушное пространство над Идлибом.