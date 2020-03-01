Турецкая полиция задержали в Стамбуле главного редактора агентства «Спутник Тюркие» Махира Бозтепе

Об этом ТАСС сообщил источник в агентстве. Главный редактор МИА «Россия сегодня», RT и Sputnik Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале пишет, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск, у полиции есть ордер. Она также сообщила, что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников Sputnik Турция доставили в «Дворец Правосудия» для дачи показаний.