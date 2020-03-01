Турецкая полиция задержали в Стамбуле главного редактора агентства «Спутник Тюркие» Махира Бозтепе

Об этом ТАСС сообщил источник в агентстве. Главный редактор МИА «Россия сегодня», RT и Sputnik Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале пишет, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск, у полиции есть ордер. Она также сообщила, что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников Sputnik Турция доставили в «Дворец Правосудия» для дачи показаний.
2020-03-01T17:01:00+03:00
2020-03-01T17:12:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2597474-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3226600.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:01, 01 марта 2020
Загрузка комментариев...