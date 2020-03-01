В Приморье задержан житель села Михайловка, подозреваемый в показе порноролика на уличном экране

Им оказался светооператор районного дома культуры, уволенный в прошлом году за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Теперь его обвиняют в незаконном обороте порнографических материалов. По данным регионального управления МВД, подозреваемый дал признательные показания, он арестован, ему грозит до шести лет лишения свободы.