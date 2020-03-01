В Чите прошел митинг за газификацию региона. Депутат Заксобрания Забайкалья Роман Берг рассказал собравшимся о поступающих ему от избирателей предложений обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой проложить газовую трубу в Забайкалье. «Это позор для государства! — цитирует депутата сайт Zab.ru.
2020-03-01T16:32:00+03:00
2020-03-01T16:35:15+03:00
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16:32, 01 марта 2020
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