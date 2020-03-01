В Севастополе инфекционную больницу самовольно покинула пациентка

Она находилась там на карантине по коронавирусу. Как рассказала ИФ глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, женщина объявлена в розыск. Новым коронавирусом были заражены около 87 тысяч человек более чем в 60 странах. Новых случаев в России за сутки не выявлено.
2020-03-01T16:32:00+03:00
2020-03-01T16:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 01 марта 2020
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