В Севастополе инфекционную больницу самовольно покинула пациентка

Она находилась там на карантине по коронавирусу. Как рассказала ИФ глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, женщина объявлена в розыск. Новым коронавирусом были заражены около 87 тысяч человек более чем в 60 странах. Новых случаев в России за сутки не выявлено.