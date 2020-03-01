Власти Турции стимулируют находящихся в стране мигрантов покидать страну

О решении открыть границы с ЕС президент Эрдоган объявил несколько дней назад на фоне резкой эскалации ситуации вокруг сирийского Идлиба. Так, из Стамбула и других частей Турции к границе сирийских беженцев доставляют на автобусах, а турецкий телеканал TRT публикует в соцсетях карты с маршрутами для них. По данным турецкого МВД, через пограничные пункты за последние дни были пропущены более 76 тысяч мигрантов. В Международной организации по миграции оценили число людей на греческой границе в 13 тысяч. Помимо сирийцев там также находятся беженцы из Ирака и Афганистана.
2020-03-01T16:31:00+03:00
2020-03-01T16:33:59+03:00
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16:31, 01 марта 2020
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