Турецкая полиция задержала трех журналистов агентства Sputnik, на которых накануне было совершено нападение

Причиной задержания стала одна из публикаций.

Официально о судьбе трех журналистов турецкого бюро Sputnik до сих пор ничего неизвестно, но газета «Созджу» сообщает об их задержании из-за публикации на сайте агентства, посвященной провинции Хатай. Эта территория отошла Турции в 1939 году по договору с Францией, которая в то время управляла Сирией.

Ранее сегодня главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян написала в твиттере, что с ее сотрудниками не могут связаться на протяжении девяти часов. Они пропали после того, как обратились в полицию с заявлениями в отношении неизвестных, напавших на их квартиры.

Инцидент произошел накануне вечером. По словам Симоньян, в жилища трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре ворвались некие люди, угрожая и обвиняя журналистов в предательстве родины из-за работы в российском агентстве. Также они выкрикивали антироссийские лозунги. При нападении никто не пострадал, а злоумышленники скрылись до приезда полиции.

По словам Симоньян, нападению подверглись не самые публичные сотрудники агентства. Откуда нападавшим стали известны их адреса, неясно.