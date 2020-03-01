В Минобороны РФ опровергли информацию о том, что Су-24 ВКС РФ был сбит над Идлибом

В Минобороны РФ опровергли информацию о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над Идлибом. «Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб — фейк», — сказали в ведомстве.

По данным российского военного ведомства, самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.

Сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над северо-западной частью страны. Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство САНА По имеющимся данным, армия Сирии объявила закрытым воздушное пространство в том числе над провинцией Идлиб.

В армейском распоряжении отмечается, что «любой самолет, нарушивший воздушное пространство в указанной зоне, будет рассматриваться как враждебный и будет сбит, чтобы не допустить выполнения им агрессивных целей».

Почти 80 тысяч беженцев пересекли границу Турции и ЕС после того, как Анкара решила их не удерживать. Это сообщили сегодня в турецком МВД. Накануне о новой миграционной политике объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Греция и Болгария закрыли границу с Турцией. О массовых попытках проникнуть в ЕС сообщил глава профсоюза греческих пограничников Панагиотис Харелас.

Власти Турции используют беженцев как рычаг давления на ЕС, а Россия может все глубже увязнуть в сирийском конфликте, отметил в интервью «Эху Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

В Сирии Россия и Турция поддерживают разные стороны конфликта. Анкара открыла для беженцев путь в ЕС после того, как на днях в сирийской провинции Идлиб были убиты более 30 турецких военных.