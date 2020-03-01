Президент Афганистана заявил, что власти не имеют обязательств по освобождению пяти тысяч пленных членов «Талибана»

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил сегодня, что власти не имеют обязательств по освобождению пяти тысяч пленных членов движения «Талибан». По его словам, это может быть включено в повестку внутриафганских переговоров, но не может быть предварительным условием для них, передает Франс Пресс. Накануне США сообщили о подписании мирного соглашения с талибами. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.

