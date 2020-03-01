В Севастополе объявили в розыск сбежавшую пациентку, которую должны были проверить на коронавирус

Решение принял суд, сообщили «Интерфаксу» в региональном Роспотребнадзоре. Ранее в Петербурге принудительно госпитализировали местную жительницу, которая самовольно покинула инфекционную больницу, где должна была пройти карантин после возвращения из Китая. Коронавирус у нее не нашли.
2020-03-01T12:30:00+03:00
2020-03-01T12:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 01 марта 2020
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