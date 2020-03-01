В Турции задержаны три журналиста российского новостного агентства «Спутник»

Как сообщают турецкие СМИ, поводом стала публикация под заголовком «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории, передает ТАСС. В чем именно обвиняются журналисты, не сообщается. Накануне вечером главный редактор агентства «Спутник» Маргарита Симоньян сообщила, что что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ. По информации на сайте агентства, в результате инцидента никто не пострадал.