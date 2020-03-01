Фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале

Ленту снял американский документалист Дэвид Фрэнс. Она рассказывает о преследованиях в Чечне ЛГБТ-активистов, сказал «Эху Москвы» один из продюсеров картины и ее оператор Аскольд Куров. Аскольд Куров добавил, что показ фильма на Берлинале помог его героям получить визы в Европе.
2020-03-01T12:02:00+03:00
2020-03-01T12:04:40+03:00
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Эксклюзив Эха 12:02, 01 марта 2020
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