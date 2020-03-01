Фильм «Добро пожаловать в Чечню» получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале

Ленту снял американский документалист Дэвид Фрэнс. Она рассказывает о преследованиях в Чечне ЛГБТ-активистов, сказал «Эху Москвы» один из продюсеров картины и ее оператор Аскольд Куров. Аскольд Куров добавил, что показ фильма на Берлинале помог его героям получить визы в Европе.