Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации вокруг коронавируса

Глава государства заверил, что для борьбы с заболеванием делается все необходимое.

Совещание с участием представителей кабинета министров и ведущих нефтегазовых компаний прошло сегодня в правительственном терминале аэропорта «Внуково». По словам Путина, в целом ситуация с коронавирусом находится под контролем. При этом особое внимание было уделено последствиям распространения болезни для экономики – российский президент констатировал, что прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года. Нефтяные котировки Brent опустились ниже отметки 50 долларов за баррель, и России нужно быть готовой к разным вариантам развития событий, добавил Путин. Он также пообещал, что даже при ухудшении ситуации в мировой экономике страна сможет сохранить стабильность в том числе благодаря резервам Фонда национального благосостояния. Кроме того, президент заверил, что государство в любом случае исполнит все социальные обязательства.

Из-за коронавируса основные биржевые индексы в Европе, США и России продолжают снижаться на протяжении нескольких дней.