В Приморье задержан подозреваемый в запуске гей-порно на большом экране у здания администрации Михайловского района

Это 18-летний местный житель, который, по версии полиции, так отомстил за свое увольнение из дома культуры. Ранее он работал там оператором по свету, сообщили в региональном управлении МВД. Порноролик был показан во время народных гуляний на Масленицу.
2020-03-01T11:30:00+03:00
2020-03-01T11:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 01 марта 2020
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