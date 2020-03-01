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11:30, 01 марта 2020

США и запрещенная в России организация «Талибан» подписали соглашение о мире

Разорвать связи с террористами и бороться против них призвал талибов американский госсекретарь Майк Помпео: «Соглашение между США и талибами* создает все условия для афганцев. Вот наша точка зрения на меры, принятые талибами* для успешной сделки: прежде всего, сдержите свое обещание порвать все отношения с Аль-Каидой** и другими террористическими группировками и продолжайте борьбу с «Исламским государством»**.

США решили заключить мир с «Талибаном», чтобы положить конец войне в Афганистане, говорилось в пресс-релизе Госдепартамента. Теперь должны начаться переговоры талибов с афганскими властями о полном прекращении огня.

* — члены запрещённой в РФ организации
** — деятельность организации запрещена в РФ



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