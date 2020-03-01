Почти 80 тысяч беженцев пересекли границу Турции и ЕС

Это сообщил сегодня министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. В пятницу стало известно, что в Анкаре решили не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Причиной такого шага стала гибель в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военных в сирийской провинции Идлиб.