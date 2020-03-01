Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил власти страны в попытке его убийства

По его мнению, они пытались совершить покушение в ходе нападения на демонстрацию сторонников политика.

Речь идет о митинге, который был организован на северо-западе Венесуэлы в городе Барксимето. Как написал сам Гуайдо в своем Твиттере, в его машине оказалось 9 пулевых отверстий. В результате, по словам лидера венесуэльской оппозиции, был тяжело ранен 16-летний подросток. Пострадал ли сам политик, не уточняется. Он лишь возложил ответственность на власти, которые он считает «диктаторским режимом», и отметил, что продолжит борьбу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Депутат Альфонсо Маркина, в свою очередь, сообщил, что оппозиционное шествие подверглось нападению со стороны неизвестных лиц, которые бросали в его участников камни и бутылки. Также могло использоваться огнестрельное оружие, передает ТАСС. Оппозиционеры убеждены, что за этим стоят проправительственные группировки.

Чуть более года назад Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. В этом качестве его признали США, а также большинство стран ЕС и Южной Америки. Мадуро, контролирующий силовые структуры, называет это попыткой госпереворота.