В Ингушетии задержан подозреваемый в утечке оперативной съемки, которая стала причиной убийства местной жительницы

С попавшей в кадр женщиной расправился собственный брат.

На 32-летнего полицейского, который, по предварительным данным, опубликовал в интернете оперативное видео, заведено уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Он был задержан и отправлен в изолятор временного содержания, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Ингушетии. Кроме того, подозреваемого уволили из органов, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Утверждается, что он опубликовал оперативную съемку из квартиры, куда полицейские пришли задерживать обвиняемого в вымогательстве Ису Альтемирова, сбежавшего в октябре прошлого года из-под конвоя. Взять его живым не удалось – он выпал с пятого этажа и разбился. В квартире находились еще трое человек, включая 34-летнюю женщину, попавшую в кадр. 7 февраля, на следующий день после публикации видео, ее нашли мертвой. В убийстве признался ее брат, заявивший, что женщина опозорила честь семьи.

Подозреваемый в убийстве ранее был задержан и сейчас находится под стражей.