По словам президента, прошедшая неделя была худшей для рынка нефти с 2008 года, но текущий уровень цен приемлем для России, передает ТАСС. Путин пообещал, что все социальные обязательства будут выполнены даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике.
Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику
По словам президента, прошедшая неделя была худшей для рынка нефти с 2008 года, но текущий уровень цен приемлем для России, передает ТАСС. Путин пообещал, что все социальные обязательства будут выполнены даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике.