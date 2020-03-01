Владимир Путин заявил, что последствия коронавируса серьезно влияют на глобальную экономику

По словам президента, прошедшая неделя была худшей для рынка нефти с 2008 года, но текущий уровень цен приемлем для России, передает ТАСС. Путин пообещал, что все социальные обязательства будут выполнены даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике.

