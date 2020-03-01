Главный приз Берлинского кинофестиваля получил иранский фильм «Зла не существует»

Его режиссеру Мохаммаду Расулофу запрещен выезд из страны, поэтому награду получила его дочь. Церемония вручения наград состоялась вечером. Гран-при жюри под руководством Джереми Айронса достался фильму «Никогда редко иногда всегда» американки Элизы Хиттман.

