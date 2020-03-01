Его режиссеру Мохаммаду Расулофу запрещен выезд из страны, поэтому награду получила его дочь. Церемония вручения наград состоялась вечером. Гран-при жюри под руководством Джереми Айронса достался фильму «Никогда редко иногда всегда» американки Элизы Хиттман.
Главный приз Берлинского кинофестиваля получил иранский фильм «Зла не существует»
Его режиссеру Мохаммаду Расулофу запрещен выезд из страны, поэтому награду получила его дочь. Церемония вручения наград состоялась вечером. Гран-при жюри под руководством Джереми Айронса достался фильму «Никогда редко иногда всегда» американки Элизы Хиттман.