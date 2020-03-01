Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

С этого дня для поездок не нужно покупать билет, но надо иметь при себе удостоверение личности. Власти хотят, чтобы жители отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу и уменьшения пробок на дорогах. .
2020-03-01T10:30:00+03:00
2020-03-01T10:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 01 марта 2020
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