Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

С этого дня для поездок не нужно покупать билет, но надо иметь при себе удостоверение личности. Власти хотят, чтобы жители отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу и уменьшения пробок на дорогах. .