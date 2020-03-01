Калининград назван самым быстрорастущим туристическим направлением в мире в рейтинге сервиса Tripadvisor

Следом в списке город-курорт Саранда в Албании и столица Ливана Бейрут. На сайте сервиса отмечается, что интерес туристов к Калининграду многократно вырос после введения с 1 июля 2019 года электронных виз для граждан 53 стран, передает «Интерфакс».
2020-03-01T10:30:00+03:00
2020-03-01T10:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 01 марта 2020
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