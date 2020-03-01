Калининград назван самым быстрорастущим туристическим направлением в мире в рейтинге сервиса Tripadvisor

Следом в списке город-курорт Саранда в Албании и столица Ливана Бейрут. На сайте сервиса отмечается, что интерес туристов к Калининграду многократно вырос после введения с 1 июля 2019 года электронных виз для граждан 53 стран, передает «Интерфакс».