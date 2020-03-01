Первые смерти от коронавируса зафиксированы в США, Австралии и Таиланде

В штате Вашингтон, где скончалась местная жительница, введено чрезвычайное положение. В Австралии умер 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в Японии. В Таиланде жертвой пневмонии нового типа стал 35-летний мужчина с тяжелым хроническим заболеванием. В Роспотребнадзоре сегодня вновь сообщили, что новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено.