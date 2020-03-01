Первые смерти от коронавируса зафиксированы в США, Австралии и Таиланде

В штате Вашингтон, где скончалась местная жительница, введено чрезвычайное положение. В Австралии умер 79-летний мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в Японии. В Таиланде жертвой пневмонии нового типа стал 35-летний мужчина с тяжелым хроническим заболеванием. В Роспотребнадзоре сегодня вновь сообщили, что новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено.
2020-03-01T10:30:00+03:00
2020-03-01T10:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 01 марта 2020
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