Доступ к сайтам федеральных и региональных органов власти, а также к порталу госуслуг стал для россиян бесплатным

С сегодняшнего дня эти ресурсы доступны пользователям даже при нулевом балансе, а их посещение не засчитывается в общий объем трафика. Компенсации для операторов связи не предусмотрены. Представители компаний согласились с таким решением, поскольку речь идет о небольших объемах трафика. Предложение предоставить россиянам бесплатный доступ к отдельным сайтам внес в январе президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. О каких именно ресурсах шла речь, глава государства не уточнил.