Доступ к сайтам федеральных и региональных органов власти, а также к порталу госуслуг стал для россиян бесплатным

С сегодняшнего дня эти ресурсы доступны пользователям даже при нулевом балансе, а их посещение не засчитывается в общий объем трафика. Компенсации для операторов связи не предусмотрены. Представители компаний согласились с таким решением, поскольку речь идет о небольших объемах трафика. Предложение предоставить россиянам бесплатный доступ к отдельным сайтам внес в январе президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. О каких именно ресурсах шла речь, глава государства не уточнил.
2020-03-01T05:08:00+03:00
2020-03-01T05:09:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 01 марта 2020
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