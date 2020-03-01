Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо покупать билет: достаточно иметь при себе удостоверение личности. Однако, в поездах все же останется платный первый класс. По замыслу властей, эти меры должны способствовать отказу жителей от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности дорог и уровня вредных выбросов в атмосферу. Обеспечиваться работа общественного транспорта в Люксембурге будет полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно это будет им обходиться примерно в 41 миллион евро.