Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо покупать билет: достаточно иметь при себе удостоверение личности. Однако, в поездах все же останется платный первый класс. По замыслу властей, эти меры должны способствовать отказу жителей от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности дорог и уровня вредных выбросов в атмосферу. Обеспечиваться работа общественного транспорта в Люксембурге будет полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно это будет им обходиться примерно в 41 миллион евро.
2020-03-01T05:07:00+03:00
2020-03-01T05:08:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 01 марта 2020
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