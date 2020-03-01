Первый случай коронавируса выявлен в Армении

Заболевшим оказался 29-летний гражданин страны, который в пятницу с супругой вернулся из Ирана. Об этом написал в Фейсбуке премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, состояние больного оценивается врачами как удовлетворительное. Имевшие с ним контакт люди будут изолированы. Это примерно 30 человек. Для них обеспечат «гостиничные, но изолированные условия на высоком уровне», — пообещал премьер. Он также сообщил об отмене запланированного на сегодняшний вечер шествия в память погибших во время массовых беспорядков 1 марта 2008 года.