Первый случай коронавируса выявлен в Армении

Заболевшим оказался 29-летний гражданин страны, который в пятницу с супругой вернулся из Ирана. Об этом написал в Фейсбуке премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, состояние больного оценивается врачами как удовлетворительное. Имевшие с ним контакт люди будут изолированы. Это примерно 30 человек. Для них обеспечат «гостиничные, но изолированные условия на высоком уровне», — пообещал премьер. Он также сообщил об отмене запланированного на сегодняшний вечер шествия в память погибших во время массовых беспорядков 1 марта 2008 года.
2020-03-01T05:06:00+03:00
2020-03-01T05:06:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 01 марта 2020
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