Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Теперь они смогут ездить в соседнюю страну только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. До этого пересекать границу с Россией украинцы могли по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

В ведомстве отметили сложившуюся практику, когда граждане Украины пересекают российскую границу через неподконтрольные украинским властям пропускные пункты на «временно оккупированной территории», нарушая таким образом законы страны, после чего возвращаются на Украину через границу с Россией.