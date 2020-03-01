Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в Анкаре

Злоумышленники выкрикивали антироссийские лозунги, угрожали и обвиняли сотрудников СМИ в предательстве родины в связи с работой в российском издании. Об этом написала в Твиттере главный редактор агентства Маргарита Симоньян. По ее данным, в каждой из нападавших групп было порядка 10 человек. Она отметила, что на данный момент неизвестно, каким образом адреса проживания сотрудников агентства попали в распоряжение нападавших. Им удалось скрыться до прибытия полиции. Никто не пострадал.