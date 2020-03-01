В парламент Франции внесен вопрос о вотуме недоверия правительству

Инициаторами стали французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция». Об этом написал в Twitter лидер последней Жан-Люк Меланшон. Еще один вопрос о вотуме недоверия вынесли республиканцы, передает BFM TV. Это произошло после того, как премьер Эдуард Филипп объявил, что законопроект о пенсионной реформе будет утвержден без голосования, передает Le Figaro. Отмечается, что у оппозиции почти нет шансов на отставку правительства, поскольку правящая партия «Вперед, Республика» располагает большинством в Национальном собрании.