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04:08, 01 марта 2020

В парламент Франции внесен вопрос о вотуме недоверия правительству

Инициаторами стали французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция». Об этом написал в Twitter лидер последней Жан-Люк Меланшон. Еще один вопрос о вотуме недоверия вынесли республиканцы, передает BFM TV. Это произошло после того, как премьер Эдуард Филипп объявил, что законопроект о пенсионной реформе будет утвержден без голосования, передает Le Figaro. Отмечается, что у оппозиции почти нет шансов на отставку правительства, поскольку правящая партия «Вперед, Республика» располагает большинством в Национальном собрании.



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