Более 47 тысяч мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как Анкара открыла ее для сирийских беженцев

Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. По его словам, беженцы покидают Турцию через приграничный с Болгарией и Грецией город Эдирне.

Турция открыла свои границы накануне на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб. Объясняя это решение, президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обещаний, отметив, что Турция «не обязана принимать такое число беженцев».