США хотят провести встречу лидеров пятерки Совбеза ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопросы контроля над вооружениями

США хотят провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить прежде всего вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщил на пресс-конференции в Белом доме президент Дональд Трамп. ТАСС предполагает, что встреча может состояться в рамках общеполитической дискуссии предстоящей в сентябре 75-й сессии Генассамблеи ООН. Американский лидер не пояснил, на какие результаты он надеется.

Ранее Рейтер сообщил со ссылкой на источники, что Трамп готов обсудить вопросы контроля над вооружениями с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидерами Китая, Великобритании и Франции. Инициативу проведения подобной встречи выдвинул в январе на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России. Как позднее сообщил глава МИД Сергей Лавров, Китай и Франция уже поддержали эту инициативу.