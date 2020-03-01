Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Словакии

Партия «Направление — социальная демократия» по итогам подсчета 1,5% голосов получает поддержку 25% избирателей. На втором месте — центристская партия «Обычные люди и независимые личности». Она набрала почти 20%. Затем следует праворадикальная партия «Котлеба — Народная партия «Наша Словакия». Ее поддержали 10,5%. Явка составила 65%.
2020-03-01T03:10:00+03:00
2020-03-01T03:11:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 01 марта 2020
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