Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Словакии

Партия «Направление — социальная демократия» по итогам подсчета 1,5% голосов получает поддержку 25% избирателей. На втором месте — центристская партия «Обычные люди и независимые личности». Она набрала почти 20%. Затем следует праворадикальная партия «Котлеба — Народная партия «Наша Словакия». Ее поддержали 10,5%. Явка составила 65%.