Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Эйзенхауэр» вошла в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Эйзенхауэр», пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море. Об этом сообщили британские новостные порталы. По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении двух ракетных крейсеров и трех эсминцев. На его борту 48 истребителей-бомбардировщиков. По штатному составу, авианосную группировку также должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,5 тыс. км. По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца «Гарри Трумэн», которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время «задержаться» в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата — «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», а также большой десантный корабль «Орск».