Неизвестные ворвались в дома к трем сотрудникам агентства «Sputnik Турция» в Анкаре, обвинив их в предательстве родины. Нападавшие, в каждой группе которых было около десяти человек, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Об этом написала в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян. Как нападавшим стали известны домашние адреса «не самых публичных сотрудников», неизвестно, отметила Симоньян. По данным самого агентства, нападение произошло около 22:30 мск. Никто не пострадал. Журналисты обратились в полицию.