В Россию с сегодняшнего дня разрешено ввозить незарегистрированные лекарств по решению врачебной комиссии

Поправки внесли после нескольких громких случаев задержаний родителей, заказавших для детей-инвалидов подобные медикаменты за границей (например, противосудорожный препарат «Фризиум», который подпадает под действие закона об обороте наркотических веществ). Список конкретных лекарств утвержден приказом Минздрава. В него вошли среди прочих транквилизаторы «Диазепам» и «Клобазам».
2020-03-01T03:06:00+03:00
2020-03-01T03:06:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 01 марта 2020
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