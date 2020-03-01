В Россию с сегодняшнего дня разрешено ввозить незарегистрированные лекарств по решению врачебной комиссии

Поправки внесли после нескольких громких случаев задержаний родителей, заказавших для детей-инвалидов подобные медикаменты за границей (например, противосудорожный препарат «Фризиум», который подпадает под действие закона об обороте наркотических веществ). Список конкретных лекарств утвержден приказом Минздрава. В него вошли среди прочих транквилизаторы «Диазепам» и «Клобазам».