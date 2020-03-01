Фильм «Дау. Наташа» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель получил приз Берлинского кинофестиваля

Фильм «Дау. Наташа» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель стал обладателем «Серебяного медведя» 70-го Берлинского кинофестиваля в номинации «За лучшую операторскую работу». «Дау» — биографическая драма о жизни советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий Льва Ландау. Кинокартина состоит из десяти отдельных эпизодов. В ноябре прошлого года Минкультуры частично запретил ее прокат в России, усмотрев там пропагандирующие порнографию материалы.

Главную награду Берлинского фестиваля — «Золотого медведя» — завоевал фильм «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа.