В Ирландии и Люксембурге выявили первых зараженных коронавирусом

Оба заболевших приехали из Италии. Новый коронавирус начал быстрее распространяться в Европе после его вспышки в Италии. В этой стране подтверждены свыше 1100 случаев заражения, порядка 30 человек скончались, сообщает газета Corriere della Sera.

На этой неделе о первых заразившихся новым коронавирусом также сообщили Эстония, Дания, Белоруссия, Литва, Монако и Великобритания. Всемирная организация здравоохранения сохранила уровень опасности международного распространения забоолевания как «очень высокий».