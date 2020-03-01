Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей

С сегодняшнего дня полеты между странами будет выполнять только «Аэрофлот» и Korean Air. Такое решение принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса. S7, «Аврора» и «Якутия», которые также ранее летали в Южную Корею, смогут выполнять полеты в чартерном режиме для возвращения домой пассажиров. На рейсах из России можно перевозить только граждан Республики Корея, обратно — только граждан государств — членов Евразийского экономического союза. Накануне агентство Ренхап сообщило, что в Южной Корее зафиксировано около 600 новых случая заражения, всего в республике выявлено почти 3 тысячи заболевших.
2020-03-01T02:08:00+03:00
2020-03-01T02:09:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 01 марта 2020
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