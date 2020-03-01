Тегеран хочет обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия Москвы

Это предложил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает агентство Anadolu со ссылкой на управление по связям администрации турецкого лидера. Рухани высказал мнение, что турецкая, иранская и сирийская стороны на совместной встрече смогут уладить разногласия. При этом он отметил, что сотрудничество Турции, Ирана и России по астанинскому процессу также имеет важное значение, и выразил готовность к переговорам.

Встреча Владимира Путина и Эрдогана планируется на 5 или 6 марта. По словам турецкой стороны, вопрос по ситуации в Идлибе может быть решен лишь в ее рамках. До этого Эрдоган сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным предложил Москве оставить Анкару «один на один» с официальным Дамаском.