В Анкаре совершено нападение на трех сотрудников сайта Sputnik Турция

Неизвестные ворвались к ним домой, обвинив в предательстве родины, потому что они работают на русских, написала в Твиттере главный редактор агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Как сообщается на сайте Sputnik Турция, инцидент произошел около 23 часов по московскому времени. «В квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери», — говорится в сообщении. По словам подвергшихся нападению сотрудников, в каждой из групп было не менее десяти человек. Они скрылись до прибытия полиции. Пострадавших нет. Журналисты обратились в правоохранительные органы. Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что ожидает реакции полиции. Она также задалась вопросом, каким образом нападавшим стали известны домашние адреса «не самых публичных сотрудников».