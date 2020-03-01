«Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» со счетом 0:3 в выездном матче 28-го тура чемпионата Англии

Три гола были забиты всего за 18 с половиной минут. Таким образом «Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию из 44 матчей, которая длилась с 3 января 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата АПЛ мерсисайдцы одержали 18 побед кряду.

«Красные» с 79 очками сохранили свое лидерство в турнирной таблице. Следом за ними с разрывом в 22 балла расположился «Манчестер Сити», у которого есть еще одна игра в запасе. «Уотфорд», набравший 27 очков, находится лишь на 17-й строчке.