Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США

Это произошло в штате Вашингтон, сообщает AP. Других подробностей агентство не приводят. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, число подтвержденных случае заболевания пневмонией нового типа в США достигло 62 человек. Общее число заболевших коронавирусом по всему миру превышает 85 тысяч человек, около 3 тысяч скончались. Инфекция распространилась на более чем 50 стран. Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы распространения коронавируса до наивысшего — «очень высокого».
2020-03-01T01:07:00+03:00
2020-03-01T01:07:49+03:00
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01:07, 01 марта 2020
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