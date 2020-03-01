Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США

Это произошло в штате Вашингтон, сообщает AP. Других подробностей агентство не приводят. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, число подтвержденных случае заболевания пневмонией нового типа в США достигло 62 человек. Общее число заболевших коронавирусом по всему миру превышает 85 тысяч человек, около 3 тысяч скончались. Инфекция распространилась на более чем 50 стран. Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы распространения коронавируса до наивысшего — «очень высокого».