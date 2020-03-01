США незамедлительно приступят к выводу своих войск из Афганистана

Это пообещал президент Дональд Трамп. Трансляцию его выступления вел телеканал NBC News. Накануне США, афганские власти и запрещенное в России радикальное движение «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск. Согласно договорённостям, военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. Сейчас там находится до 13 тысяч американских солдат. Предполагается, что в течение 135 дней их число сократится до 8600. «Талибан» в свою очередь обязался не совершать нападений на афганской территории. 10 марта начнутся межафганские переговоры.