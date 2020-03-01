70 человек задержаны в ходе рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве

Их доставят в отделение и проверят на наркотики. Полиция опрашивает персонал заведения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как сообщает Telegram-канал Baza, большинство задержанных — подростки, а заведение, в котором прошла спецоперация, известно, как «место продажи шариков с веселящим газом». РЕН ТВ опубликовал видео с места задержания и уточнил, что всего задержано около 100 человек, из них 65 несовершеннолетние. Об этом также пишет Telegram-канал 112. По его информации, речь идет о кальянной «Main», в задержании участвовали сотрудники СОБРа и ОМОНа.