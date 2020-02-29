25 российских СМИ объявили о создании «Синдиката-100» — объединения независимых изданий

Инициатива принадлежит «Новой газете». Главная цель объединения — независимое освещение проблем страны. Как отметил главный редактор издания Дмитрий Муратов, объединение позволит «самые интересные публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей». В состав «Синдиката-100», помимо «Новой газеты», вошли, в частности, телеканал «Дождь», портал «Такие дела», радиостанция «Эхо Москвы», интернет-издание «Медуза».