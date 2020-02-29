С сегодняшнего дня общественный транспорт в Люксембурге стал бесплатным

Билеты пассажирам не потребуются, но правительство просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность. На трамвайных линиях уже убрали автоматические билетные кассы. Платным остается только проезд в первом классе. Затраты на транспорт, как ожидается, будут компенсироваться налогами.
2020-02-29T21:02:00+03:00
2020-02-29T21:03:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 29 февраля 2020
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